8

Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»

Эксперт сомневается, что Джейлен Браун сможет вывести «Бостон» в Топ-6 Востока.

«Джейлен Браун мне нравится, он хорош. Он замечательный игрок. Но в любом виде спорта существует определенная иерархия. Браун находится на очень хорошем уровне, но на недостаточно высоком уровне.

У него есть шанс доказать, что все ошибаются. Это не проблема. Но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место», – сказал легендарный эксперт Боб Райан.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?433 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал CLNS Media Boston Sports Network
logoБостон
logoНБА
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных моментов XXI века в НБА
9сегодня, 14:30
«Бостон» подписал Рона Харпера-младшего
16 августа, 17:21
«Бостон» подписал двусторонний контракт с Амари Уильямсом
16 августа, 07:05
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
1115 августа, 16:35Фото
Главные новости
«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера
33 минуты назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
49 минут назад
Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»
358 минут назад
Джон Уолл завершил карьеру в 34 года
10сегодня, 15:26Видео
Ариана Андонян станет генеральным менеджером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге
сегодня, 15:10
Рик Карлайл и «Индиана» договорились о продлении контракта
2сегодня, 14:58
«Фенербахче» заинтересован в подписании Кори Джозефа
сегодня, 14:45
МБА-МАИ: «По завершении инцидента ждем Даниила Касаткина в команде»
сегодня, 14:10
«Жизнь очень странная штука». Итальянец рассказал о неожиданной встрече с Лукой Дончичем на автозаправке в Словении
сегодня, 14:03Фото
В США утонул 22‑летний игрок студенческой команды
сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
20 минут назад
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
44 минуты назад
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
5сегодня, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
сегодня, 15:22
«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
сегодня, 13:53
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
сегодня, 13:43
Джейкоб Ченс станет главным тренером фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге
сегодня, 13:37
«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон
сегодня, 11:35
«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом до 2028 года
2сегодня, 10:49Фото
Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
1сегодня, 10:34