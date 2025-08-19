Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»

Эксперт сомневается, что Джейлен Браун сможет вывести «Бостон» в Топ-6 Востока.

«Джейлен Браун мне нравится, он хорош. Он замечательный игрок. Но в любом виде спорта существует определенная иерархия. Браун находится на очень хорошем уровне, но на недостаточно высоком уровне.

У него есть шанс доказать, что все ошибаются. Это не проблема. Но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место», – сказал легендарный эксперт Боб Райан.