Донован Митчелл, Энтони Эдвардс и Джейлен Уильямс – в топ-3 рейтинга лучших атакующих защитников сезона-2025/26 от HoopsHype
Портал HoopsHype попытался спрогнозировать, насколько хорошо проявят себя атакующие защитники НБА в сезоне-2025/26 и составил список из 26 баскетболистов. В него вошли:
Энтони Эдвардс («Миннесота»)
Донован Митчелл («Кливленд»)
Джейлен Уильямс («Оклахома»)
Джейлен Браун («Бостон»)
Девин Букер («Финикс»)
Тайлер Хирро («Майами»)
Амен Томпсон («Хьюстон»)
Джош Харт («Нью-Йорк»)
Остин Ривз («Лейкерс»)
Зак Лавин («Сакраменто»)
Десмонд Бэйн («Орландо»)
Коби Уайт («Чикаго»)
Дайсон Дэниэлс («Атланта»)
Джейлен Грин («Финикс»)
Си Джей Макколлум («Вашингтон»)
Анферни Саймонс («Бостон»)
Шэйдон Шарп («Портленд»)
Кристиан Браун («Денвер»)
Аарон Уиггинс («Оклахома»)
Тай Джером («Мемфис»)
Алекс Карузо («Оклахома»)
Брэдли Бил («Клипперс»)
Бадди Хилд («Голден Стэйт»)
Малик Монк («Сакраменто»)
Квентин Граймс (ограниченно свободный агент)
Джордан Пул («Новый Орлеан»)