Джейлен Браун встретился с Мэнни Пакьяо в Маниле
Джейлен Браун тусуется с Мэнни Пакьяо.
Форвард «Бостона» Джейлен Браун посетил легендарного боксера Мэнни Пакьяо в столице Филиппин Маниле.
На днях 46-летний Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC. Он бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В июне его ввели в Международный зал боксерской славы.
