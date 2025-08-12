Джейлен Браун встретился с Мэнни Пакьяо в Маниле

Джейлен Браун тусуется с Мэнни Пакьяо.

Форвард «Бостона » Джейлен Браун посетил легендарного боксера Мэнни Пакьяо в столице Филиппин Маниле.

На днях 46-летний Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC. Он бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В июне его ввели в Международный зал боксерской славы.