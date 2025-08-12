Видео
0

Джейлен Браун встретился с Мэнни Пакьяо в Маниле

Джейлен Браун тусуется с Мэнни Пакьяо.

Форвард «Бостона» Джейлен Браун посетил легендарного боксера Мэнни Пакьяо в столице Филиппин Маниле.

На днях 46-летний Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC. Он бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В июне его ввели в Международный зал боксерской славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница SPIN.ph в соцсети X
logoДжейлен Браун
logoБаскетбол - видео
logoМэнни Пакьяо
logoБостон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
89 августа, 16:03
Кобе Брайант, Трэйси Макгрэйди и Аллен Айверсон – в пятерке любимых игроков Джейлена Брауна
19 августа, 09:33
Джейлен Браун: «Марко Белинелли задавал мне жару»
29 августа, 07:20
Джейлен Браун: «Боролся с тревожностью, даже с депрессией»
231 июля, 14:44
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Нью-Йорком»
3 минуты назад
Марк Кьюбан: «Мэвс» были очень близки к обмену Кобе Брайанта в 2007 году»
18 минут назад
Леброн Джеймс показал, как выполняет упражнения со штангой
342 минуты назадВидео
Бобби Портис: «Единственное, что нам мешает выиграть чемпионат – это то, что мы травмируемся»
252 минуты назад
«Уорриорз» и представители Джонатана Куминги не общались уже две недели
2сегодня, 16:40
Куинн Кук: «Кевин Дюрэнт случайно стал MVP финальной серии в 2018 году»
4сегодня, 16:26
Билл Чисхолм сменит Вика Грусбека на посту управляющего «Бостона»
1сегодня, 16:05
«Это крайне несправедливо». Себастьян Телфэйр обратился к Дональду Трампу с просьбой о помиловании
3сегодня, 15:50
Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов
2сегодня, 14:57
Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
сегодня, 16:31
Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»
сегодня, 15:37
«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом
сегодня, 15:26
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
сегодня, 15:03
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
сегодня, 14:44
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
1сегодня, 14:30
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
4сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43