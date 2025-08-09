Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»

Боб Кузи не уверен в способности Джейлена Брауна стать лидером «Бостона».

«На мой взгляд, Джейлен Браун не совсем соответствует уровню суперзвезды, на котором находится Джейсон Тейтум .

Сможет ли он вынести всю нагрузку в одиночку? Я вижу здесь серьезную работу по перестройке. Джейлен, конечно, не выведет их на землю обетованную. Деррик Уайт – хороший игрок, он будет давать результаты и будет показывать стабильность, но его игра не подходит для того, чтобы тащить команду за собой», – сказал 6-кратный чемпион НБА в составе «Селтикс».