Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
Боб Кузи не уверен в способности Джейлена Брауна стать лидером «Бостона».
«На мой взгляд, Джейлен Браун не совсем соответствует уровню суперзвезды, на котором находится Джейсон Тейтум.
Сможет ли он вынести всю нагрузку в одиночку? Я вижу здесь серьезную работу по перестройке. Джейлен, конечно, не выведет их на землю обетованную. Деррик Уайт – хороший игрок, он будет давать результаты и будет показывать стабильность, но его игра не подходит для того, чтобы тащить команду за собой», – сказал 6-кратный чемпион НБА в составе «Селтикс».
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости