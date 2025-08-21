Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Даллас»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдет один матч.
«Лос-Анджелес» примет на своем паркете «Даллас».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Лос-Анджелес – Даллас
21 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
