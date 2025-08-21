0

Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Даллас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдет один матч.

«Лос-Анджелес» примет на своем паркете «Даллас».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес – Даллас

21 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2203 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
Даллас жен
результаты
logoЛос-Анджелес жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
