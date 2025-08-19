2

Софи Каннингем выбыла до конца сезона из-за травмы колена

Софи Каннингем пропустит остаток сезона.

«Индиана» объявила, что защитник Софи Каннингем пропустит остаток сезона 2025 года из-за травмы, полученной во время матча против «Коннектикута» в воскресенье.

Каннингем травмировала правое колено во второй четверти встречи. Ожидается, что баскетболистка полностью восстановится.

«Фивер» подписал семидневный контракт с защитником Шей Педди.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?878 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт WNBA
Индиана жен
logoженская НБА
травмы
logoСофи Каннингем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Келси Митчелл установила рекорд женской НБА по очкам в текущем сезоне (38) и помогла «Фивер» отыграться с «-21» в матче с «Сан»
вчера, 06:38Видео
Софи Каннингем в слезах покинула площадку после травмы колена
3вчера, 05:47Видео
Женская НБА. 38 очков Митчелл помогли «Индиане» обыграть в овертайме «Коннектикут», «Финикс» одолел «Сиэтл» благодаря трипл-даблу Томас (19+10+11) и другие результаты
2вчера, 04:23
Женская НБА. 30 очков и 16 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Индиана» уступила «Вашингтону» и другие результаты
116 августа, 04:33
Главные новости
«Атланта» подписала однолетний контракт с Калебом Хьюстаном
26 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 21:07
«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису
сегодня, 20:28
Товарищеские матчи. 28+6+10 от Дончича помогли Словения обыграть Великобританию
сегодня, 20:04
Джаред Дадли: «Джон Уолл научил парней зарабатывать деньги. В том числе меня»
3сегодня, 18:44
«Чикаго» предлагает Джошу Гидди долгосрочный контракт на 20 млн долларов за сезон
3сегодня, 17:54
Шакил О′Нил сказал, что будет представлять Дуайта Ховарда на церемонии введения в Зал славы
5сегодня, 17:27
«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера
сегодня, 16:39
Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»
3сегодня, 16:14
Джон Уолл завершил карьеру в 34 года
16сегодня, 15:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Девин Робинсон близок к переходу в «Хапоэль Холон»
сегодня, 20:34
Оскар Тшибве подписал двусторонний контракт с «Ютой»
сегодня, 19:24
Данило Галлинари присоединился к сборной Италии
сегодня, 18:52
Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»
6сегодня, 17:42
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
сегодня, 16:52
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
сегодня, 16:28
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
6сегодня, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
сегодня, 15:22
«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
сегодня, 13:53
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
сегодня, 13:43