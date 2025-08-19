Софи Каннингем выбыла до конца сезона из-за травмы колена
Софи Каннингем пропустит остаток сезона.
«Индиана» объявила, что защитник Софи Каннингем пропустит остаток сезона 2025 года из-за травмы, полученной во время матча против «Коннектикута» в воскресенье.
Каннингем травмировала правое колено во второй четверти встречи. Ожидается, что баскетболистка полностью восстановится.
«Фивер» подписал семидневный контракт с защитником Шей Педди.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт WNBA
