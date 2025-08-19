Софи Каннингем выбыла до конца сезона из-за травмы колена

Софи Каннингем пропустит остаток сезона.

«Индиана » объявила, что защитник Софи Каннингем пропустит остаток сезона 2025 года из-за травмы, полученной во время матча против «Коннектикута» в воскресенье.

Каннингем травмировала правое колено во второй четверти встречи. Ожидается, что баскетболистка полностью восстановится.

«Фивер» подписал семидневный контракт с защитником Шей Педди.