Софи Каннингем в третий раз за сезон оштрафована за критику судей

Софи Каннингем снова получила штраф за недовольство судейством.

Защитник «Индианы» Софи Каннингем заявила, что WNBA оштрафовала ее в третий раз в этом сезоне за критику судейства.

Баскетболистка получила штраф на неустановленную сумму за недовольство судейством в отношении Пейдж Бекерс во время матча «Индиана» – «Даллас» (80:81) 12 августа.

Каннингем выбыла до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ClutchPoints в соцсети X
logoСофи Каннингем
штрафы
logoПейдж Бекерс
logoженская НБА
судьи
Индиана жен
