Софи Каннингем в третий раз за сезон оштрафована за критику судей
Софи Каннингем снова получила штраф за недовольство судейством.
Защитник «Индианы» Софи Каннингем заявила, что WNBA оштрафовала ее в третий раз в этом сезоне за критику судейства.
Баскетболистка получила штраф на неустановленную сумму за недовольство судейством в отношении Пейдж Бекерс во время матча «Индиана» – «Даллас» (80:81) 12 августа.
Каннингем выбыла до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1969 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ClutchPoints в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости