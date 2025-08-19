Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
Действующий чемпион «Нью-Йорк» примет лидера текущего чемпионата «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Миннесота
20 августа. 2.00
Вашингтон – Коннектикут
20 августа. 2.30
Чикаго – Сиэтл
20 августа. 3.00
Голден Стэйт – Финикс
20 августа. 5.00
Лас-Вегас – Атланта
20 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
