0

Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

Действующий чемпион «Нью-Йорк» примет лидера текущего чемпионата «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Миннесота

20 августа. 2.00

Вашингтон – Коннектикут

20 августа. 2.30

Чикаго – Сиэтл

20 августа. 3.00

Голден Стэйт – Финикс

20 августа. 5.00

Лас-Вегас – Атланта

20 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?702 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
logoАтланта жен
Лас-Вегас жен
Миннесота жен
Голден Стэйт жен
Чикаго жен
Нью-Йорк жен
Финикс жен
logoКоннектикут жен
logoВашингтон жен
logoСиэтл жен
