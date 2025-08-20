Видео
Джейсон Тейтум: «Процесс восстановления утомителен»

Тейтум рассказал о процессе восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.

«Процесс восстановления утомителен. Шесть дней в неделю. Становится немного лучше, я уже без ботинка. 

Лучшие дни впереди. Стараюсь двигаться постепенно, день за днем. Нужно быть стойким. Первые шесть недель, возможно, были самыми тяжелыми шестью неделями в моей жизни. 

Нужно смириться с этим и осознать, что это произошло, и теперь я должен делать все возможное, чтобы снова стать тем, кем я являюсь, и вернуться к игре», – сказал форвард «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница НБА в соцсети X
