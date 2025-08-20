Джейсон Тейтум: «Процесс восстановления утомителен»
Тейтум рассказал о процессе восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.
«Процесс восстановления утомителен. Шесть дней в неделю. Становится немного лучше, я уже без ботинка.
Лучшие дни впереди. Стараюсь двигаться постепенно, день за днем. Нужно быть стойким. Первые шесть недель, возможно, были самыми тяжелыми шестью неделями в моей жизни.
Нужно смириться с этим и осознать, что это произошло, и теперь я должен делать все возможное, чтобы снова стать тем, кем я являюсь, и вернуться к игре», – сказал форвард «Бостона».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2203 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница НБА в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости