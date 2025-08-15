Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
Лидер «Нью-Йорка» оправдывает звание «Лучшего игрока клатча».
Согласно графику, представленному Львом Акабасом из Sportico, Джейлен Брансон занимает 1-е место по количеству набранных в клатче очков за последние 5 розыгрышей плей-офф – 133 очка с эффективным процентов попадания 49.
На 35 очков от разыгрывающего «Нью-Йорка» отстает центровой «Денвера» Никола Йокич (98 очков, 47%). 3-ю строчку делят форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (73 очка, 41%) и форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер (73, 48%).
Клатч определяется как последние 5 минут четвертой четверти при разнице в счете не более 5 очков.
В голосовании на «Лучшего игрока клатча»-2025 Брансон и Йокич также заняли первые два места, а третье досталась защитнику «Миннесоты» Энтони Эдвардсу.
