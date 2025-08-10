4

Джейсон Тейтум успешно восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия

Прогресс в реабилитации Джейсона Тейтума вселяет оптимизм в «Бостон».

«Селтикс» пока не опубликовали официальной информации о травме Джейсона Тейтума, но недавние появления звездного форварда на публике дают обнадеживающие признаки его выздоровления, пишет журналист The Boston Globe Мэтти Вассерман.

Тейтум, который перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия, полученного во время плей-офф 12 мая, был замечен на двух мероприятиях на этой неделе и заметно легче передвигаться.

В среду он посетил тренировочный лагерь команды НФЛ «Нью-Ингленд», а на следующий день присоединился к тренеру «Селтикс» Джо Маззулле на церемонии закладки фундамента нового центра дошкольного образования.

Хотя Тейтум не общался со СМИ и не комментировал состояние своего здоровья во время этих мероприятий, президент «Селтикс» Рич Готэм выразил оптимизм по поводу прогресса игрока. 

«Он прошел путь от передвижения в защитном ботинке и простого шевеления пальцами ног до того, каким вы видите его сегодня, когда он ходит немного свободнее. Это, конечно, очень воодушевляет всех нас в «Селтикс». Все это – небольшие вехи в довольно изнурительном для него процессе. Но приятно видеть его в таком состоянии. Зная Джей Ти, он сделает все возможное, чтобы вернуться в строй до конца сезона», – сказал Готэм.

