Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент

Легендарный центровой все еще высоко оценивает 40-летнего Джеймса.

Шакилу О′Нилу предложили небольшую игру: он должен сломать палочку, когда услышит имя баскетболиста, который на данный момент лучше Леброна Джеймса.

Ведущий начал перечислять таких игроков, как Ламело Болл, Тайриз Халибертон, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Кевин Дюрэнт, Паоло Банкеро, Джейлен Брансон, Джейсон Тейтум и Лука Дончич. О′Нил засомневался, когда услышал имя Янниса Адетокумбо, но сломал палочку лишь при упоминании Шэя Гилджес-Александера.

«Потому что ШГА – MVP», – объяснил свой выбор Дизель.

Леброн Джеймс в последний раз попадал в топ-3 претендентов на MVP в сезоне-2019/20. Тот же год был последним, когда Джеймс вошел в первую символическую пятерку НБА.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Overtime в соцсети Instagram
