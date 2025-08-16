Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
Легендарный центровой все еще высоко оценивает 40-летнего Джеймса.
Шакилу О′Нилу предложили небольшую игру: он должен сломать палочку, когда услышит имя баскетболиста, который на данный момент лучше Леброна Джеймса.
Ведущий начал перечислять таких игроков, как Ламело Болл, Тайриз Халибертон, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Кевин Дюрэнт, Паоло Банкеро, Джейлен Брансон, Джейсон Тейтум и Лука Дончич. О′Нил засомневался, когда услышал имя Янниса Адетокумбо, но сломал палочку лишь при упоминании Шэя Гилджес-Александера.
«Потому что ШГА – MVP», – объяснил свой выбор Дизель.
Леброн Джеймс в последний раз попадал в топ-3 претендентов на MVP в сезоне-2019/20. Тот же год был последним, когда Джеймс вошел в первую символическую пятерку НБА.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Overtime в соцсети Instagram
