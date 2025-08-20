0

Кристапс Порзингис о Евробаскете: «Накал безумный, но то же самое можно сказать о плей-офф НБА»

Кристапс Порзингис сравнил Евробаскет с НБА и Евролигой.

«Я знаю, что все ожидают ответа: «Накал безумный». Так оно и есть, не поймите меня неправильно. Но то же самое можно сказать и о финальной серии НБА или плей-офф НБА.

Конечно, регулярный чемпионат немного отличается. Евробаскет, пожалуй, больше похож на Евролигу. Где каждый матч – это вопрос жизни и смерти. Но это не значит, что другие матчи не такие напряженные.

Играть в такой обстановке – одно удовольствие. Каждое владение имеет важное значение. Именно поэтому это так интересно и нам, игрокам, и болельщикам», – сказал центровой сборной Латвии и «Атланты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
