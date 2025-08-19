Кристапс Порзингис: «Сербия – номер один, в топ-3 точно, одна из сильнейших команд турнира на бумаге»

Центровой сборной Латвии оценил соперников по группе на Евробаскете.

«Сербия, вероятно, номер один, в топ-3 точно, одна из сильнейших команд турнира на бумаге. Для нас это будет тяжелый матч.

Вообще любой соперник может вас удивить, если вы не будете начеку в конкретный день. Так что нам просто нужно… быть собранными.

Каждая игра – это вопрос жизни и смерти, верно? Каждое владение имеет значение, и именно поэтому это так круто для нас, игроков, и для фанатов. Интенсивность просто бешеная… как и в финалах НБА или плей-офф.

Этот опыт будет уникальным, единственным в жизни… особенно для нас, маленькой страны. Отступать некуда. Мы должны выкладываться на все сто, когда выходим на паркет, и наслаждаться каждой секундой на площадке», – сказал Порзингис .

Соперниками сборной Латвии по группе A, матчи которой пройдут в Риге, станут Португалия, Эстония, Турция, Сербия и Чехия.