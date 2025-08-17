0

Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»

Главный тренер Словении отметил плохую работу арбитров в матче с Латвией.

«Еще один момент, который хочу подчеркнуть: ребята отлично справились с давлением, которое оказывала не только команда, но и судьи. Кристапс Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство», – сказал Секулич.

Словения проиграла Латвии в товарищеской игре (88:108), совершив на 11 нарушений правил больше (34 против 23).

После матча лидер словенцев Лука Дончич также высказал свое недовольство судьям.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Siol
logoсборная Словении
logoЛука Дончич
logoсборная Латвии
товарищеские матчи
logoКристапс Порзингис
Александер Секулич
