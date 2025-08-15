  • Спортс
  • Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября

Стали известны детали расписания сезона-2025/26.

Два самых ожидаемых матча со встречами звезд против бывших команд пройдут в течение одной недели.

24 ноября Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона». 

28 ноября Энтони Дэвис вернется в Лос-Анджелес, когда «Даллас» встретится с «Лейкерс» в матче группового этапа Кубка НБА. «Лейкерс» и «Мэверикс» сыграют еще трижды: 24 января в Далласе, 12 февраля в Лос-Анджелесе, 5 апреля в Далласе.

21 октября «Хьюстон» примет участие в церемонии вручения чемпионских перстней в Оклахоме. 

26 ноября «Тандер» сыграют первый матч против «Миннесоты» (соперника по финалу Запада в прошлом сезоне). Эти команды встретятся еще трижды: 15 марта в Оклахоме, 19 декабря и 29 января в Миннесоте.

Четыре матча между действующим MVP Шэем Гилджес-Александером («Оклахома») и трехкратным MVP Николой Йокичем («Денвер») пройдут с февраля по апрель. 27 февраля и 9 марта «Денвер» сыграет в Оклахома-Сити. 1 февраля и 10 апреля «Наггетс» примут «Тандер».

3 ноября Майлз ТернерМилуоки») сыграет против «Индианы», где провел 11 сезонов.

29 марта Брук Лопес («Клипперс») вернется в Милуоки.

18 января Десмонд Бэйн («Орландо») сыграет против «Мемфиса», который обменял его в июне.

26 января «Бостон» встретится «Портлендом» Дрю Холидэя, а 28 января с «Атлантой» Кристапса Порзингиса. Оба баскетболиста, с чьей помощью «Селтикс» завоевали титул в 2024 году, покинули команду в этом межсезонье.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
