Лука Дончич набрал 26 очков за 20 минут в товарищеской игре с Латвией
Усилий капитана словенцев не хватило для победы.
За 20 минут на паркете матча против Латвии Лука Дончич успел принести своей команде 26 очков (2 из 4 двухочковых, 5 из 11 трехочковых, 7 из 7 штрафных), 4 подбора, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.
В начале третьей четверти Дончич получил травму, когда партнер по команде Грегор Хроват упал на его колено. Игрок ушел в раздевалку, но позже вернулся на скамейку запасных, где провел остаток встречи. Сообщается, что Дончич избежал серьезного повреждения, и ему диагностирован ушиб правого колена.
В составе латвийцев выделялся Кристапс Порзингис – 20 очков (4 из 8 двухочковых, 2 из 3 из-за дуги, 6 из 8 с линии), 6 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.
Латвия выиграла встречу – 100:88.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
