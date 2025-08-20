0

Джанан Муса пропустит Евробаскет-2025 из-за проблем со здоровьем

Сборная Боснии и Герцеговины осталась без одного из лидеров.

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Джанан Муса объявил, что вынужден пропустить предстоящий Евробаскет-2025 из-за проблем со здоровьем. 

«Дорогие болельщики, хочу сообщить вам и общественности, что, к сожалению, по состоянию здоровья не смогу помочь команде на предстоящем Евро. Я впервые сталкиваюсь с подобным, и это, безусловно, непросто. Медицинская бригада полностью в курсе всех деталей. Несколько дней назад мне сделали операцию в Мюнхене, и мое восстановление займет на несколько недель больше, чем ожидалось», – написал игрок в соцсети.

Муса перенес экстренную операцию после того, как у него возникли боли в животе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoЕвробаскет-2025
logoДжанан Муса
травмы
