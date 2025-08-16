Джанан Муса перенес экстренную операцию, его участие в Евробаскете-2025 под вопросом

Сборная Боснии и Герцеговины, вероятно, осталась без одного из лидеров.

Легкий форвард сборной Боснии и Герцеговины и «Реала» перенес экстренную операцию, которая поставила его участие в предстоящем чемпионате Европы под сомнение.

У Мусы возникли боли в животе. После операции один из его агентов игроков рассказал о состоянии клиента.

«Джанан выразил желание сделать все возможное для выздоровления и сохранить возможность участия в предстоящем Евробаскете , поскольку он очень хочет быть в составе сборной на Кипре. В сложившейся ситуации его участие в турнире, безусловно, под вопросом», – сказал агент.