Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Польшей, Босния и Герцеговина встретится с Бельгией
Сегодня пройдут два товарищеских матча между национальными командами.
Польша встретится с Финляндией, Босния и Герцеговина сыграет с Бельгией.
Товарищеские матчи
Польша – Финляндия
17 августа. 15.00
Бельгия – Босния и Герцеговина
17 августа. 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
