Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Польшей, Босния и Герцеговина встретится с Бельгией

Сегодня пройдут два товарищеских матча между национальными командами.

Польша встретится с Финляндией, Босния и Герцеговина сыграет с Бельгией. Товарищеские матчи Польша – Финляндия 17 августа. 15.00 Бельгия – Босния и Герцеговина 17 августа . 17.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.