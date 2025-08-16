Товарищеские матчи. Сербия встретится с Германией, Словения сыграет с Латвией и другие матчи
Сегодня пройдут шесть товарищеских матчей между национальными командами.
Словения Луки Дончича встретится с Латвией Кристапса Порзингиса, Сербия Николы Йокича сыграет с Германией Франца Вагнера.
Товарищеские матчи
Босния и Герцеговина – Великобритания
16 августа. 18.00
Латвия – Словения
16 августа. 18.00
Португалия – Швеция
16 августа. 20.00
Франция – Испания
16 августа. 22.00
Суперкубок DBB
Турция – Чехия
16 августа. 19.00
Германия – Сербия
16 августа. 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
