0

Джон Роберсон заменил Хавьера Кастаньеду в сборной Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина сменила натурализованного игрока перед Евробаскетом.

Натурализованный американский разыгрывающий Хавьер Кастаньеда («Уникаха») был вынужден покинуть состав сборной Боснии и Герцеговины из-за травмы.

На место Кастаньеды вызван разыгрывающий Джон Роберсон («Аль-Ахли»), который много лет выступал за боснийскую сборную.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1683 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoсборная Боснии и Герцеговины
Хавьер Кастаньеда
травмы
logoЕвробаскет-2025
Джон Роберсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Польшу, Черногория взяла верх над Израилем
17 августа, 18:20
Товарищеские матчи. Сербия одержала победу над Германией, Латвия выиграла у Словении и другие результаты
216 августа, 20:48
Джанан Муса перенес экстренную операцию, его участие в Евробаскете-2025 под вопросом
116 августа, 13:43
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
511 августа, 15:59
Главные новости
Джон Уолл станет экспертом на Amazon Prime Video
16 минут назад
Кевин Дюрэнт может согласиться на значительное сокращение зарплаты при продлении контракта с «Хьюстоном»
36 минут назад
Блэйк Гриффин: «Купер Флэгг – самый разносторонний игрок, пришедший в НБА за последнее время»
151 минуту назад
Израиль объявил итоговый состав на Евробаскет-2025
4сегодня, 15:12
Джанан Муса пропустит Евробаскет-2025 из-за проблем со здоровьем
сегодня, 14:52
Джефф Тиг: «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кевина Дюрэнта»
8сегодня, 14:41
Роль Марка Кьюбана в «Далласе» после продажи клуба была преувеличена
1сегодня, 14:22
ЧМ-2027. Предквалификация. Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией и другие матчи
сегодня, 14:06
Дирк Новицки об обмене Луки Дончича: «Очень сложное решение, которое «Далласу» пришлось принять»
7сегодня, 13:58
Эрик Гордон: «Хотел бы отыграть в НБА 20 лет»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Црвена Звезда» рассталась с Бранко Лазичем после 14 сезонов
31 минуту назад
Софи Каннингем в третий раз за сезон оштрафована за критику судей
сегодня, 15:43
Опубликовано видео с тренировки Джонатана Куминги
сегодня, 15:33Видео
Наталия Фураева о матче ЦСКА против «Црвены Звезды»: «Будет интересно сравнить себя с командой Евролиги»
сегодня, 13:37
Ален Смаилагич не сыграет за Сербию на Евробаскете-2025
сегодня, 13:20
Эмир Сулейманович подписал контракт с «Уникахой», случайно оказавшись в Малаге на мальчишнике
1сегодня, 12:12
Тэвион Кинси в последний момент отказался от перехода в «Тренто»
сегодня, 12:00
Урош Трифунович не успел восстановиться после травмы и покинул расположение сборной Сербии
сегодня, 11:30
Сборная Италии определилась с составом на Евробаскет-2025
сегодня, 11:15
Стадион «Панатинаикоса» сменил название на TELEKOM CENTER Athens в рамках 5-летнего партнерства клуба с Cosmote Telekom
сегодня, 10:59