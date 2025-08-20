Джон Роберсон заменил Хавьера Кастаньеду в сборной Боснии и Герцеговины
Босния и Герцеговина сменила натурализованного игрока перед Евробаскетом.
Натурализованный американский разыгрывающий Хавьер Кастаньеда («Уникаха») был вынужден покинуть состав сборной Боснии и Герцеговины из-за травмы.
На место Кастаньеды вызван разыгрывающий Джон Роберсон («Аль-Ахли»), который много лет выступал за боснийскую сборную.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
