4

Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»

Адис Бечирагич раскритиковал физическое состояние своих игроков.

«Хавьер Кастаньеда не тренируется, он начал играть пять на пять только два дня назад. Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги. И их нужно интегрировать в команду, которая играет вместе уже два года. 

Нам нужно лучше готовиться к матчам. Мы промазали 18 штрафных в игре с Сербией. Черногория – тоже очень сильная команда, и я надеюсь, мы сможем убедить игроков понять, в чем заключаются проблемы», – сказал главный тренер сборной Боснии и Герцеговины.

Во вчерашнем товарищеском матче боснийцы уступили сборной Черногории (90:102), которая контролировала ход игры на протяжении всего матча. Ранее команда Бечирагича разгромно проиграла Сербии – 89:126.

На Евробакете-2025 Боснию и Герцеговину ждет группа C: Испания, Италия, Греция, Кипр и Грузия.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3218 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
товарищеские матчи
Хавьер Кастаньеда
logoЮсуф Нуркич
logoсборная Боснии и Герцеговины
Адис Бечирагич
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)
8вчера, 09:47
Товарищеские матчи. Сербия разгромила Кипр с разницей «+67», Литва была сильнее Грузии и другие результаты
710 августа, 20:00
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
910 августа, 05:29Видео
Главные новости
Тайриз Макси не мог открыть банку с консервами и запустил трансляцию, чтобы попросить помощи
442 минуты назадВидео
Джеймс Харден включил Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга в пятерку из лучших бывших товарищей по команде
2сегодня, 06:11
Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон заняли топ-3 по рейтингу трехочкового броска в NBA 2K26
2сегодня, 05:51Фото
«Лейкерс» наймут бывшего тренера по физической подготовке «Далласа» Джереми Холсоппла
1сегодня, 05:18
Лаури Маркканен набрал 31 очко за 23 минуты в товарищеском матче против Бельгии
сегодня, 04:44Видео
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
12вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
14вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
29вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
9вчера, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
12 минут назад
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
2сегодня, 04:19
Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»
сегодня, 04:08
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
1вчера, 15:34
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео