Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
Адис Бечирагич раскритиковал физическое состояние своих игроков.
«Хавьер Кастаньеда не тренируется, он начал играть пять на пять только два дня назад. Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги. И их нужно интегрировать в команду, которая играет вместе уже два года.
Нам нужно лучше готовиться к матчам. Мы промазали 18 штрафных в игре с Сербией. Черногория – тоже очень сильная команда, и я надеюсь, мы сможем убедить игроков понять, в чем заключаются проблемы», – сказал главный тренер сборной Боснии и Герцеговины.
Во вчерашнем товарищеском матче боснийцы уступили сборной Черногории (90:102), которая контролировала ход игры на протяжении всего матча. Ранее команда Бечирагича разгромно проиграла Сербии – 89:126.
На Евробакете-2025 Боснию и Герцеговину ждет группа C: Испания, Италия, Греция, Кипр и Грузия.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
