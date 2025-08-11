Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»

Адис Бечирагич раскритиковал физическое состояние своих игроков.

«Хавьер Кастаньеда не тренируется, он начал играть пять на пять только два дня назад. Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги. И их нужно интегрировать в команду, которая играет вместе уже два года.

Нам нужно лучше готовиться к матчам. Мы промазали 18 штрафных в игре с Сербией. Черногория – тоже очень сильная команда, и я надеюсь, мы сможем убедить игроков понять, в чем заключаются проблемы», – сказал главный тренер сборной Боснии и Герцеговины.

Во вчерашнем товарищеском матче боснийцы уступили сборной Черногории (90:102), которая контролировала ход игры на протяжении всего матча. Ранее команда Бечирагича разгромно проиграла Сербии – 89:126.

На Евробакете-2025 Боснию и Герцеговину ждет группа C: Испания, Италия, Греция, Кипр и Грузия.