Шакил О′Нил сказал, что будет представлять Дуайта Ховарда на церемонии введения в Зал славы

Шакил О′Нил будет представлять Дуайта Ховарда при введении в Зал славы.

Легендарный центровой сказал, что будет одним из представителей Дуайта Ховарда на церемонии введения в Зал славы в следующем месяце, сообщает журналистка Рэйчел Николс.

Шак пока не числится в официальном списке представителей Ховарда, но подтвердил, что выйдет на сцену вместе с Ховардом и другими представителями: Патриком Юингом, Робертом Пэришем, Деннисом Родманом и Домиником Уилкинсом.

В апреле, когда стало известно, что Ховард попадет в Зал славы, он написал в соцсетях, что хотел бы, чтобы его представили Шакил О’Нил, Кевин Гарнетт, Деннис Родман, Хаким Оладжьювон и Карим Абдул-Джаббар.

О’Нил, узнав новость, выразил свое желание быть представителем Ховарда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналистки Рэйчел Николс в соцсети X
