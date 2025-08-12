Джеймс Харден включил Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга в пятерку из лучших бывших товарищей по команде
Харден составил лучшую пятерку из баскетболистов, с которыми ему довелось играть.
Джеймсу Хардену предложили собрать лучший стартовый состав из его бывших партнеров по команде (сам Харден должен в нем присутствовать).
«Ладно, дай подумать. Центровой – Джоэл Эмбиид. Я подумал про Дуайта (Ховарда) в его лучшие годы… Так, давай заново. Слушай, с разыгрывающими жесть. Тут и Си Пи (Крис Пол), и Расс (Уэстбрук), и Кайри (Ирвинг)… Ладно, пусть будет Кайри, Расс, я, Кей Ди (Кевин Дюрэнт) и Джоэл… Мне нравится эта команда… Невысокая, но быстрая, все умеют вести мяч и бросать», – заключил защитник «Клипперс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал стримера Lacy
