Джеймс Харден включил Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга в пятерку из лучших бывших товарищей по команде

Харден составил лучшую пятерку из баскетболистов, с которыми ему довелось играть.

Джеймсу Хардену предложили собрать лучший стартовый состав из его бывших партнеров по команде (сам Харден должен в нем присутствовать).

«Ладно, дай подумать. Центровой – Джоэл Эмбиид . Я подумал про Дуайта (Ховарда) в его лучшие годы… Так, давай заново. Слушай, с разыгрывающими жесть. Тут и Си Пи (Крис Пол), и Расс (Уэстбрук), и Кайри (Ирвинг )… Ладно, пусть будет Кайри, Расс , я, Кей Ди (Кевин Дюрэнт) и Джоэл… Мне нравится эта команда… Невысокая, но быстрая, все умеют вести мяч и бросать», – заключил защитник «Клипперс».