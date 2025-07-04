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  • Кевин Кларк: «Мэджик» искали источник «трешек» с ухода Редика и не были в верхней половине лиги по атаке со времен Дуайта Ховарда»
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Кевин Кларк: «Мэджик» искали источник «трешек» с ухода Редика и не были в верхней половине лиги по атаке со времен Дуайта Ховарда»

Репортер Кевин Кларк считает «Орландо» фаворитом Востока.

«Обмен Десмонда Бэйна не просто дает им возможность побороться за титул, но делает фаворитами на Востоке. Трудно переоценить, насколько он поможет в быстрых атаках, растягивании пространства, креативности в нападении, трехочковых с получения. Это полностью меняет динамику команды.

«Мэджик» пытались найти источник трехочковых с ухода Джей Джей Редика в 2013 году. Их атака не попадала в верхнюю половину рейтинга в лиге с ухода Дуайта Ховарда (2012).

Теперь они решили этот вопрос. Паоло Банкеро – один из лучших игроков лиги. Но Десмонд Бэйн полностью изменит эту команду», – заявил журналист в эфире First Take.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3465 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
logoОрландо
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoДуайт Ховард
logoДесмонд Бэйн
logoПаоло Банкеро
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