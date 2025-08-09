Фото
Шакила О′Нила нет в списке презентующих Дуайта Ховарда на церемонии введения в Зал славы

О’Нила не будет среди представителей Ховарда на торжественном вечере.

До включения в Зал славы Нейсмита класса 2025 года осталось около месяца, и в преддверии события был объявлен список презентующих. Их выбирают из числа уже введенных в Зал славы баскетбола, а их задача – почтить новичков во время церемонии, произнеся речи в их честь.

Дуайта Ховарда будут представлять Доминик Уилкинс, Патрик Юинг, Деннис Родман и Роберт Пэриш

В апреле, когда стало известно, что Ховард попадет в Зал славы, он написал в соцсетях, что хотел бы, чтобы его представили Шакил О’Нил, Кевин Гарнетт, Деннис Родман, Хаким Оладжьювон и Карим Абдул-Джаббар.

О’Нил, узнав новость, выразил свое желание быть представителем Ховарда. Но теперь, когда опубликован официальный список, похоже, О′Нила среди презентующих не будет.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Зала славы Нейсмита
