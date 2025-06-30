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Деандре Эйтон выкупит контракт и станет свободным агентом

Центровой «Портленда» выйдет на рынок.

Как сообщает Шэмс Чарания, Деандре Эйтон (26 лет, 213 см) близок к соглашению о выкупе контракта с «Портлендом» и станет свободным агентом.

Контракт Эйтона действовал до конца сезона-2025/26, за него баскетболист должен был получить 35,6 миллиона долларов.

Теперь он может подписать соглашение с любой командой, включая клубы, превысившие оба потолка, несмотря на зарплату выше 14,1 миллионов долларов. Ограничения, которые обычно накладываются на игроков с таким контрактом, как у Эйтона, действуют только в регулярном сезоне, пояснил эксперт ESPN Бобби Маркс.

Центровой выступал за «Блэйзерс» на протяжении двух лет. В прошлом сезоне он в среднем набирал 14,4 очка и 10,2 подбора при 56,6% реализации бросков.

1-й номер драфта-2018 стал первым игроком после Дуайта Ховарда, которому удалось набрать в среднем не менее 10 очков и 10 подборов в каждом из своих первых семи сезонов в лиге.

В прошлом сезоне Эйтон сыграл за «Портленд» всего 40 матчей, а за последние два года пропустил 69 из 164 возможных игр.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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