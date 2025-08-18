Энджел Риз: «Хочу, чтобы мои кроссовки носили повсюду, как «Джорданы»

Энджел Риз рассказала о своих именных кроссовках.

«Reebok вернулся! Мы возвращаемся к классическому стилю и настроению. Люди будут носить Reebok повсюду, как носят «Джорданы». Хочу чтобы именно так было с моими кроссовками (Angel Reese 1s), чтобы это было имя, знакомое всем. Не вижу границ моих возможностей и будущих достижений», – заявила баскетболистка «Чикаго».