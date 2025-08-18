Алисса Томас стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось собрать 5+ трипл-даблов в нескольких сезонах

Томас собрала за сезон столько же трипл-даблов, сколько вся остальная лига.

В победном матче против «Сиэтла » (85:82) Алисса Томас набрала 19 очков (7 из 12 с игры), 10 подборов и 11 передач. Этот трипл-дабл стал для нее пятым в сезоне и четвертым за последние семь игр.

Рекорд по количеству трипл-даблов за сезон также принадлежит Томас – шесть в сезоне-2022/23. Ранее никому в истории женской никому НБА не удавалось собрать 5 и более трипл-даблов в нескольких разных сезонах.