Келси Митчелл установила рекорд женской НБА по очкам в текущем сезоне (38) и помогла «Фивер» отыграться с «-21» в матче с «Сан»

Защитница «Индианы» выдала сверхрезультативную игру.

34 из своих 38 очков Келси Митчелл набрала во второй половине и овертайме матча с «Коннектикутом». Защитница реализовала 11 из 22 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 11 из 12 штрафных. За 40 минут на паркете Митчелл также собрала 1 подбор, отдала 6 передач и сделала 2 перехвата.

Набрав 38 очков, защитница «Фивер» повторила личный рекорд результативности и установила рекорд текущего сезона женской НБА.

«Индиана » смогла отыграть самое большое отставание в своей истории («-21» по ходу третьей четверти) и одержать верх в овертайме (99:93). 10 из 15 очков команды в дополнительной 5-минутке набрала Митчелл.