«Это просто пощечина». Баскетболистки WNBA отказались от четырехкратного повышения зарплат

В женской НБА продолжаются переговоры по зарплатам игроков.

Сообщается, что предложение лиги предполагало четырехкратное увеличение зарплат: минимальной – с 66,6 до 250 тысяч долларов, а максимальной – примерно с 250 до 1 миллиона.

«Мы должны сосредоточиться на интересах игроков нашего профсоюза. Получили предложение, которое выглядит как пощечина. Упор должен быть на нынешних баскетболисток.

Да, надо думать и о расширении лиги, которое уже стало реальностью. Но было бы здорово все-таки заняться и нынешними командами, которые постоянно находят оправдания, чтобы не вкладываться в своих игроков», – заявила представитель игроков Сату Сабалли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети American AF
Сату Сабалли
logoженская НБА
