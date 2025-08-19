Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
Стефано Тонут пропустит Евробаскет-2025.
Атакующий защитник «Милана» Стефано Тонут был вынужден покинуть тренировочный лагерь сборной Италии из-за растяжения мышц правой ноги.
Федерация баскетбола Италии подтвердила, что травма не позволит игроку принять участие в Евробаскете-2025.
В составе сборной Италии осталось 13 игроков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
