0

Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы

Стефано Тонут пропустит Евробаскет-2025.

Атакующий защитник «Милана» Стефано Тонут был вынужден покинуть тренировочный лагерь сборной Италии из-за растяжения мышц правой ноги.

Федерация баскетбола Италии подтвердила, что травма не позволит игроку принять участие в Евробаскете-2025.

В составе сборной Италии осталось 13 игроков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoсборная Италии по баскетболу
Стефано Тонут
logoМилан
травмы
logoЕвробаскет-2025
