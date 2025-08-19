  • Спортс
Светислав Пешич о главных соперниках Сербии на Евробаскете: «Турция, потом Литва, Латвия и Италия. И еще Греция»

Светислав Пешич прокомментировал статус фаворита.

Сербия считается основным претендентом на победу на Евробаскете.

«Это не просто команда Йокича и Богдановича. Это команда 10 игроков, плюс Йокич и Богданович. Это очень важно для понимания. У команды есть преемственность, индивидуальные качества игроков.

Конечно, они оба фантастические игроки. Ни одна топ-команда не может обойтись без лидеров. Но остальные баскетболисты у нас тоже очень высококлассные, не забывайте о них.

Среди наших главных соперников – Турция. Потом Литва, Латвия и Италия. Еще Греция, у них есть Яннис Адетокумбо, который делает всех в составе более опасным.

Германия, Испания и Франция тоже в списке, но у них отсутствуют ключевые игроки. Им будет тяжело без своих лидеров, хотя все может случиться, если им удастся компенсировать это.

В сравнении с НБА или Евролигой, это лучшее, что вы сможете увидеть с точки зрения качества баскетбола. Европейский баскетбол колоссально вырос за последние 10 лет», – заявил главный тренер сербской сборной.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
