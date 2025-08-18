Литва и Италия поднялись на 5 позиций в обновленном рейтинге европейских сборных
ФИБА обновила рейтинг сборных перед Евробаскетом.
Сербия, Германия и Франция продолжают возглавлять список. Литва и Италия поднялись на 5 позиций по итогам последних товарищеских матчей и занимают 4-е и 6-е места соответственно.
Турция, Словения и Испания упали на 3 строчки, Испания выбыла из Топ-10 (11-я позиция) на фоне травмы Санти Альдамы и 3 проигрышей в 4 играх в августе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
