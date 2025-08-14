Товарищеские матчи. Испания встретится с Францией, Литва сыграет с Латвией и другие матчи
Сегодня пройдут шесть товарищеских матчей между национальными командами.
Испания встретится с Францией, Литва сыграет с Латвией.
Товарищеские матчи
Греция – Черногория
14 августа. 19.00
Польша – Грузия
14 августа. 19.00
Латвия – Литва
14 августа. 19.30
Италия – Аргентина
14 августа. 21.00
Испания – Франция
14 августа. 22.00
Швеция – Исландия
14 августа. 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
