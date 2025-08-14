0

Товарищеские матчи. Испания встретится с Францией, Литва сыграет с Латвией и другие матчи

Сегодня пройдут шесть товарищеских матчей между национальными командами.

Испания встретится с Францией, Литва сыграет с Латвией.

Товарищеские матчи

Греция – Черногория

14 августа. 19.00

Польша – Грузия

14 августа. 19.00

Латвия – Литва

14 августа. 19.30

Италия – Аргентина

14 августа. 21.00

Испания – Франция

14 августа. 22.00

Швеция – Исландия

14 августа. 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
товарищеские матчи
logoсборная Грузии
logoсборная Латвии
logoсборная Литвы
результаты
logoсборная Исландии
logoсборная Италии по баскетболу
logoсборная Швеции
logoсборная Франции
logoсборная Польши
logoсборная Черногории
logoсборная Аргентины
logoсборная Испании
logoсборная Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
вчера, 12:21
Лаури Маркканен набрал 31 очко за 23 минуты в товарищеском матче против Бельгии
112 августа, 04:44Видео
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
412 августа, 04:19
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
511 августа, 15:59
Главные новости
Сергей Торопов завершил карьеру в 35 лет
50 секунд назад
«Хороший источник энергии». Джарен Джексон сменит 13-й номер на 8-й
3сегодня, 06:43
Кевин Гарнетт: «Когда смотрю на Янниса Адетокумбо, я горжусь. Чувствую себя отцом»
2сегодня, 06:38
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
8сегодня, 06:20
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта
сегодня, 05:51
Том Дандон планирует оставить «Блэйзерс» в Портленде
6сегодня, 05:33
Стив Керр: «Если бы не Стеф Карри, я бы продержался несколько лет и ушел»
14сегодня, 05:23
Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу «Бостона» Биллу Чисхолму
сегодня, 05:06
Маскот «Денвера» подал в суд на владельца клуба за неправомерное увольнение
5сегодня, 05:02
Яннис Адетокумбо ждет письменного разрешения от «Милуоки» на участие в матчах за сборную
2сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
2сегодня, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
сегодня, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
сегодня, 06:26
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1вчера, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
вчера, 17:42
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
вчера, 16:50
«Клипперс» подписали Джейсона Престона
вчера, 16:44
Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
4вчера, 12:28