«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
Баскетболист сам принял решение не играть на чемпионате Европы.
По информации The Athletic, Дивинченцо снялся с турнира в качестве меры предосторожности, чтобы убедиться, что он будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря с «Тимбервулвс».
Нет никаких опасений по поводу травмы пальца ноги, из-за которой он пропускал игры в прошлом сезоне. По данным источников в клубе, «Миннесота» не блокировала участие защитника в Евробаскете.
Дивинченцо получил итальянский паспорт в середине июля. Его место натурализованного игрока в составе сборной занял разыгрывающий «Валенсии» Дариус Томпсон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
