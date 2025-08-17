«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете

Баскетболист сам принял решение не играть на чемпионате Европы.

По информации The Athletic, Дивинченцо снялся с турнира в качестве меры предосторожности, чтобы убедиться, что он будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря с «Тимбервулвс».

Нет никаких опасений по поводу травмы пальца ноги, из-за которой он пропускал игры в прошлом сезоне. По данным источников в клубе, «Миннесота » не блокировала участие защитника в Евробаскете .

Дивинченцо получил итальянский паспорт в середине июля. Его место натурализованного игрока в составе сборной занял разыгрывающий «Валенсии» Дариус Томпсон.