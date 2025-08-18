  • Спортс
Эдо Мурич об уходе Зорана Драгича из сборной: «Будем скучать, но тренер принял решение, увидев потенциал в других игроках»

Эдо Мурич прокомментировал скандал в сборной Словении.

Уход Зорана Драгича сопровождался нелестными замечаниями от его близких в адрес главного тренера команды.

«Не хочу комментировать ситуацию. Я не участвовал в этих обсуждениях, поэтому не знаю точно, что произошло. Зоран – мой брат. Все партнеры по команде замечательно к нему относятся. Он был нашем сердцем.

Но тренер принял решение, увидев потенциал в других игроках. Мы не будем вмешиваться, просто будем выкладываться в матчах за нашу страну.

Мы будем скучать, но в сборной есть и другие игроки, которые будут стараться изо всех сил и на которых мы рассчитываем.

Пока что нам нужно поймать ритм, наладить игру и становиться лучше с каждым матчем. Единственной константой является наше желание, энергия и воля к победе», – заявил 33-летний ветеран.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
