Эдо Мурич об уходе Зорана Драгича из сборной: «Будем скучать, но тренер принял решение, увидев потенциал в других игроках»
Эдо Мурич прокомментировал скандал в сборной Словении.
Уход Зорана Драгича сопровождался нелестными замечаниями от его близких в адрес главного тренера команды.
«Не хочу комментировать ситуацию. Я не участвовал в этих обсуждениях, поэтому не знаю точно, что произошло. Зоран – мой брат. Все партнеры по команде замечательно к нему относятся. Он был нашем сердцем.
Но тренер принял решение, увидев потенциал в других игроках. Мы не будем вмешиваться, просто будем выкладываться в матчах за нашу страну.
Мы будем скучать, но в сборной есть и другие игроки, которые будут стараться изо всех сил и на которых мы рассчитываем.
Пока что нам нужно поймать ритм, наладить игру и становиться лучше с каждым матчем. Единственной константой является наше желание, энергия и воля к победе», – заявил 33-летний ветеран.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости