Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
Зоран Драгич заявил, что покинул сборную Словении по собственному решению.
«Я сам попрощался со сборной, потому что после матча с Германией в Мангейме тренер на совещании, созванном по моей просьбе, сказал мне, что я больше ничего не могу дать команде.
Я принял это решение, но не согласен с этим утверждением. Я чувствовал гнев и огромную печаль», – сказал Драгич.
Евробаскет-2025 должен был стать последним турниром в карьере за национальную сборную для 36-летнего защитника.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
