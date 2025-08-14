  • Спортс
1

Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»

Зоран Драгич заявил, что покинул сборную Словении по собственному решению.

«Я сам попрощался со сборной, потому что после матча с Германией в Мангейме тренер на совещании, созванном по моей просьбе, сказал мне, что я больше ничего не могу дать команде.

Я принял это решение, но не согласен с этим утверждением. Я чувствовал гнев и огромную печаль», – сказал Драгич.

Евробаскет-2025 должен был стать последним турниром в карьере за национальную сборную для 36-летнего защитника.

