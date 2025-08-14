Горан Драгич сравнил Александера Секулича с Пиноккио

Горан Драгич резко отреагировал на отчисление брата из состава сборной Словении.

Бывший игрок сборной Словении и НБА Горан Драгич опубликовал картинку с Пиноккио и хэштегом Selektor, что переводится как «главный тренер».

Ранее главный тренер словенской сборной Александер Секулич отцепил младшего брата Горана, Зорана Драгича , из состава участников тренировочного лагеря в преддверии Евробаскета-2025. Для 36-летнего защитника этот турнир должен был стать последним в карьере.

В тот же день жена Зорана Драгича также раскритиковала отчисления мужа из сборной.

«Драгич сам покинул этот цирк, которым руководит так называемый тренер и некомпетентное руководство! Он всего лишь очередной игрок, с которым обошлись несправедливо. Рано или поздно правда выйдет наружу», – написала она.