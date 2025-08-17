Федерация баскетбола Словении: «Лука Дончич завершил матч против Латвии без травм и продолжит тренироваться с командой»

Лука Дончич избежал травмы и продолжит подготовку к Евробаскету.

Федерация баскетбола Словении сделала официальное заявление по поводу травмы Луки Дончича во время вчерашнего товарищеского матча против сборной Латвии.

«После матча в Риге команда продолжит подготовку к Евробаскету в понедельник – во вторник мы встретимся с Великобританией на арене «Стожице». Капитан Лука Дончич, к счастью, завершивший матч против Латвии без травм, также будет тренироваться с командой», – говорится в заявлении.