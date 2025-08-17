0

Эдо Мурич: «Лука Дончич стал быстрее и прыгает больше»

Эдо Мурич отметил изменения в игре и характере Луки Дончича.

«Лука стал быстрее и прыгает больше. Я ожидаю, что в этом году он станет лучшей версией себя.

С каждым годом он все чаще и чаще высказывает свое мнение. Именно это нам от него и нужно. Он наш лидер, и это нужно делать как на площадке, так и за ее пределами. Поэтому я говорю, что он взрослеет; он знает, о чем говорит, и за ним приятно следовать.

Он становится опытнее, взрослее, с каждым годом он все лучше понимает игру. Думаю, он доказал всем, что он один из лучших игроков», – сказал форвард сборной Словении.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoЛука Дончич
logoсборная Словении
Эдо Мурич
logoЕвробаскет-2025
