Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией

Лидер Словении жестко пообщался с арбитрами.

После окончания контрольной игры между сборными Латвии и Словении Дончич вышел на площадку, чтобы пожать руки судьям и воспользовался возможностью высказать им свое недовольство. 

Вероятно, раздражение звездного защитника вызвал эпизод, в котором он получил ушиб колена: игрок сборной Латвии Кристерс Зорикс оттолкнул словенца Грегора Хровата, и тот упал на ногу Дончичу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЛука Дончич
товарищеские матчи
logoсборная Латвии
судьи
logoБаскетбол - видео
logoсборная Словении
