Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией
Лидер Словении жестко пообщался с арбитрами.
После окончания контрольной игры между сборными Латвии и Словении Дончич вышел на площадку, чтобы пожать руки судьям и воспользовался возможностью высказать им свое недовольство.
Вероятно, раздражение звездного защитника вызвал эпизод, в котором он получил ушиб колена: игрок сборной Латвии Кристерс Зорикс оттолкнул словенца Грегора Хровата, и тот упал на ногу Дончичу.
