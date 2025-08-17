Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией

Лидер Словении жестко пообщался с арбитрами.

После окончания контрольной игры между сборными Латвии и Словении Дончич вышел на площадку, чтобы пожать руки судьям и воспользовался возможностью высказать им свое недовольство.

Вероятно, раздражение звездного защитника вызвал эпизод , в котором он получил ушиб колена: игрок сборной Латвии Кристерс Зорикс оттолкнул словенца Грегора Хровата, и тот упал на ногу Дончичу.