Альберто Абальде пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы
Сборная Испании осталась без одного из ключевых форвардов.
Форвард сборной Испании Альберто Абальде был вынужден покинуть тренировочный лагерь команды перед Евробаскетом-2025 из-за мышечной травмы.
Абалде получил разрыв короткой приводящей мышцы левой ноги во время недавнего товарищеского матча против Франции. Медицинское обследование подтвердило травму второй степени, что не позволяет ему продолжить подготовку к турниру.
Ожидается, что игрок «Реала» пропустит две-три недели.
