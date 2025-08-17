2

Альберто Абальде пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы

Сборная Испании осталась без одного из ключевых форвардов.

Форвард сборной Испании Альберто Абальде был вынужден покинуть тренировочный лагерь команды перед Евробаскетом-2025 из-за мышечной травмы.

Абалде получил разрыв короткой приводящей мышцы левой ноги во время недавнего товарищеского матча против Франции. Медицинское обследование подтвердило травму второй степени, что не позволяет ему продолжить подготовку к турниру.

Ожидается, что игрок «Реала» пропустит две-три недели.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
