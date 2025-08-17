0

Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании

Сборная Испании страдает от травм перед Евробаскетом-2025.

Марио Сен-Супери присоединился к списку травмированных игроков испанской сборной. 19-летний разыгрывающий травмировал лодыжку в первой четверти товарищеского матча против Франции.

Форвард «Мемфиса» Санти Альдама и защитник «Уникахи» Альберто Диас не играют из-за травм. Дарио Брисуэла и Альберто Абальде также испытывают проблемы со здоровьем.

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло ранее заявил, что Альдама и Диас не тренируются с командой, и если это продолжится в ближайшие недели, им, возможно, придется пропустить Евробаскет-2025.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
