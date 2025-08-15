Санти Альдама рискует пропустить Евробаскет из-за травмы

Форвард «Мемфиса» может не поехать со сборной на чемпионат Европы.

В проигранном товарищеском матче против Франции (67:75) команда Испании выступала без нескольких баскетболистов, включая Альдаму . Главный тренер Серджио Скариоло прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

«Будем надеяться, что проблема Дарио Брисуэлы несерьезная – просто перегрузка. Альберто Абальде играет с ограничением по минутам, и мы надеемся, что Альдама и Альберто Диас рано или поздно смогут немного потренироваться, чтобы мы оценили их шансы поехать на Кипр. Потому что если они не будут тренироваться, то мы не сможем взять их», – заявил Скариоло.

На последнем крупном международном турнире – Олимпийских играх-2024 в Париже – Альдама был лидером испанцев, набирая в среднем 17,7 очка и 9,3 подбора за игру.