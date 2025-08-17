Серджо Скариоло после двух поражений от Франции: «Мы на правильном пути»

Главный тренер Испании не придает значения результатам товарищеских матчей.

«Я знаю, на что способна эта команда, независимо от имен в составе. Но я поражен характером, который она показала перед 15000 зрителей и против команды высочайшего уровня с феноменальной физической подготовкой.

Мы продержались 35 минут, хотя их физическое превосходство начало сказываться уже с начала второй половины. Конечно, мы не привыкли праздновать поражения.

Результаты этих матчей для меня практически ничего не значат, а вот моральный дух команды – значит. Нам еще нужно поднять боевой настрой после той великолепной игры, которую мы показали. Мы на правильном пути», – сказал тренер.

Сборная Испании уступила французам в двух контрольных играх подряд (67:75, 73:78).

21 и 23 августа испанцам предстоят товарищеские матчи против Германии, после чего команда отправится в Лимасол (Кипр) для участия в групповом этапе Евробаскета , где ее соперниками станут Италия, Греция, Кипр, Босния и Герцеговина, а также Грузия.