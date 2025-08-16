У Луки Дончича диагностирован ушиб правого колена
Лука Дончич избежал серьезной травмы.
Источник подтвердил журналисту The Athletic Дэну Войке, что звездный разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс» избежал серьезной травмы во время товарищеского матча против Латвии (88:100).
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, у Дончича диагностирован ушиб правого колена.
Дончич травмировался в начале третьей четверти, когда партнер по команде Грегор Хроват упал на его колено. Игрок ушел в раздевалку, но позже вернулся на скамейку запасных, где провел остаток встречи.
