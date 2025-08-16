Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих возможностей»

Сергей Елевич допустил, что Алексей Швед вернется в чемпионат Китая.

«Не знаю, возможно, в Евролиге Алексею уже тяжеловато будет играть, но в китайских клубах, которые вроде проявляют интерес к игроку, конечно же, да, он может там прекрасно играть. Нельзя исключать, что он завершит в Китае свою карьеру.

Алексей – игрок неординарный. С большим уважением к нему отношусь за его понимание игры, работоспособность и умение анализировать все свои действия. Возможно, в наших ведущих клубах смотрят на более молодых баскетболистов, учитывают, что риск получить травму у возрастных игроков выше, но убежден, что Швед не исчерпал своих возможностей», – сказал заслуженный тренер России.

«Зенит » в субботу объявил, что Швед покинул клуб по окончании контракта.