Источник «Матч ТВ»: «У Алексея Шведа завышенные ожидания по финансам – порядка 1 млн евро в год»

Алексей Швед не может найти клуб из-за завышенных требований по зарплате.

«У Шведа завышенные ожидания по финансам, он хочет получать зарплату на уровне той, которую получал пять лет назад. Речь идет о сумме порядка 1 млн евро в год, а российские клубы готовы платить столько только топовым легионерам.

В «Зените» на него денег не нашли, поэтому Швед покинул клуб. Ему предлагали 15 тысяч евро в месяц, он отказался. Позже представители баскетболиста связывались с МБА, но там также не готовы были удовлетворить финансовые требования Шведа. В процессе переговоров запросы скидывали до 600 тысяч евро по контракту в год, но также не договорились. Многие знают, что у Шведа непростой характер, а в МБА уже есть несколько ветеранов. Перебор ветеранов мог помешать развитию молодых ребят.

Были контакты с УНИКСом, но казанцы на тот момент уже подписали хороших российских игроков. С «Локомотивом» контактов не было, там также состав был сформирован заранее. ЦСКА не готов платить такие деньги по контракту, поэтому вариант с возвращением Шведа в стан армейцев был исключен изначально», – передает слова источника «Матч ТВ».